За одну рыбу - штраф более 7 тысяч: кого запретили ловить в четырех областях Украины

Какую рыбу и почему ловить сейчас нельзя

С 10 октября 2025 года в некоторых областях Украины начал действовать запрет на вылов ручьевой форели.

Это объясняется тем, что с наступлением осенне-зимнего периода в водоемах Карпатского региона начинается нерест этой рыбы, которая является ценным аборигенным видом лососевых.

Следовательно, запрет на вылов ручьевой форели или пструга (другое название этого вида форели) установлен Правилами любительского рыболовства с целью обеспечения охраны и сохранения в надлежащем состоянии его:

среды обитания;

путей миграции;

мест естественного воспроизводства.

Как долго и где именно будет действовать запрет

В Госрыбагентстве сообщили, что срок действия запрета на вылов ручьевой форели (пструга) - до 1 марта 2026 года.

Уточняется, что до тех пор ловить эту рыбу нельзя в водоемах:

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Черновицкой области.

Ловить пструга в некоторых областях Украины - запрещено (иллюстрация: darg.gov.ua)

Как могут наказывать недобросовестных рыбаков

За вылов ручьевой форели в период запрета в Украине предусмотрено наказание:

от административных штрафов;

до уголовной ответственности.

"А также возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству", - отметили в Госрыбагентстве.

При этом размер компенсации за одну особь незаконно выловленного пструга составляет 7 225 гривен.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок напомнил, что "в период нереста мощный природный инстинкт приглушает у рыб рефлексы самосохранения и в это время ручьевая форель может стать легкой добычей для браконьеров".

"Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе, ведь от того, насколько успешно пройдет процесс размножения, зависит численность популяции пструга в наших карпатских водоемах", - подытожил специалист.