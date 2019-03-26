Одноразову доплату до пенсії отримали понад 2 млн осіб

Одноразову доплату до пенсії на суму 1205 грн у березні 2019 року отримали 2 млн 162 тисячі 50 осіб. Про це на брифінгу сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому міністр нагадав про те, що аналогічна виплата для пенсіонерів буде проведена і в квітні 2019 року.

Рева зазначив, що уряд прийняв рішення виплатити додатково в березні і квітні 2410 грн пенсіонерам, які мають повний страховий стаж, проте отримують менше 1669 грн (або 40% від мінімальної зарплати у 4173 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 березня 2019 року після підвищення пенсій більшість громадян (72%) отримують до 3 тис. грн, решта - понад цієї суми.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд повідомляв, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.

При цьому середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні на сьогоднішній день становить 4682 грн. Для колишніх військових пенсії були підвищені на 763,46 грн з 1 січня 2019 року.