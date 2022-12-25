В Турции произошел взрыв на грузовом судне, среди пострадавших есть украинец
Недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне. Во время инцидента на корабле находились 17 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Hadas.
Перед инцидентом корабль направлялся для погрузки угольных товаров из Трабзона.
Взрыв на судне BEATA во время рейса был вызван утечкой газа, а его капитан до сих пор считается пропавшим без вести. Остальных 16 человек, среди которых египтяне, грузин, украинец и албанец, удалось спасти.
Отмечается, что после взрыва экипаж самостоятельно вызвал спасателей.
Члены Египетского студенческого союза в Турции заявили, что они общались с городскими больницами Самсуна и связались с пострадавшими, подтвердив стабильность их состояния здоровья.
#repost @shipspotter_hayriyay #BreakingNews swipe для долгосрочных моментов.— MarioDeFenza (@MarioDeFenza) December 21, 2022
Огромный пожарный от на Maltese owned cargo ship named m/v #BEATA , 7 mils off Bozburun of Sinop province на Black Sea Coast of Turkiye, последний день. pic.twitter.com/NroGOCSO47
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