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Возле Киева сегодня будут раздаваться взрывы: названа причина

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Киев, Пятница 02 декабря 2022 09:54
Возле Киева сегодня будут раздаваться взрывы: названа причина Фото: возле Киева сегодня будут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Возле Киева сегодня, 2 декабря, местные жители будут слышать взрывы. Причина тому - уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Вблизи столицы может быть громко. Не паникуйте! Это наши саперы уничтожают взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с 09:00 до 14:00 в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Напомним, что вчера, 1 декабря, уничтожение взрывоопасных предметов проводили в Вышгородском районе.

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