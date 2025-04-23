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В Подольском районе Киева прогремел взрыв: что случилось

Киев, Среда 23 апреля 2025 18:45
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В Подольском районе Киева прогремел взрыв: что случилось Иллюстративное фото: полиция расследует взрыв в Киеве (facebook.com/UA National Police)
Автор: Иван Носальский

В Подольском районе Киева сегодня, 23 апреля, был слышен взрыв - там взорвался автомобиль. На месте работают правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

"Полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля в Подольском районе. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении правоохранителей.

На место уже прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.

Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев.

В полиции пообещали, что детали раскроют позже.

Взрыв на рынке "Юность"

Напомним, в марте на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева прогремел взрыв.

Полиция установила, что в помещении одного из магазинов взорвалась граната. Из-за этого погибли два человека.

Правоохранители открыли дело по факту умышленного убийства и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Детальнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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