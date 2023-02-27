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В одном из районов Киева завтра будут тестировать новую систему оповещения

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Киев, Понедельник 27 февраля 2023 21:30
В одном из районов Киева завтра будут тестировать новую систему оповещения Фото: в одном из районов Киева завтра будут тестировать новую систему оповещения (pixabay)
Автор: Татьяна Степанова

В Деснянском районе Киева с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что во время тестирования будут включаться громкие сигналы, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы для улучшения системы оповещения", - добавили в КГГА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет о оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.

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