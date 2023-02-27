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В одному з районів Києва завтра тестуватимуть нову систему оповіщення

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 21:30
В одному з районів Києва завтра тестуватимуть нову систему оповіщення Фото: в одному з районів Києва завтра тестуватимуть нову систему оповіщення (pixabay)
Автор: Тетяна Степанова

У Деснянському районі Києва з 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

"Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення", - додали в КМДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

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