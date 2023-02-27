В одному з районів Києва завтра тестуватимуть нову систему оповіщення

У Деснянському районі Києва з 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення", - додали в КМДА.

Зазначається, що під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.