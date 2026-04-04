Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В одном из районов Киева взорвалось авто: на месте происшествия пожар

22:19 04.04.2026 Сб
1 мин
Воздушной тревоги или угрозы атаки в столице не было
aimg Эдуард Ткач
Фото: правоохранители выясняют причины инцидента (Getty Images)

В субботу вечером, 4 апреля, в одном из районов Киева взорвалось авто. После взрыва произошел пожар, который повредил другие транспортные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Святошинском районе (местные паблики уточняют, что на Борщаговке). Тревоги в момент этой ситуации в столице не было.

"Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом машины. Информации о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают профильные службы, которые ликвидируют пожар и устанавливают обстоятельства происшествия.

Другие инциденты

Напомним, что 11 февраля в Голосеевском районе Киева также взорвался автомобиль. Предварительно причиной считали взрыв газового оборудования.

Однако через несколько дней в СБУ сообщили, что взрыв автомобиля в центре Киева, который сначала считали технической неисправностью, оказался спланированным терактом против Службы безопасности. Взрыв произошел рядом с одним из зданий СБУ, и, как выяснилось, в фургон было заложено взрывное устройство.

Также мы писали, что утром 6 февраля в Одессе взорвался автомобиль Toyota, что привело к определенным последствиям.

