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Ситуация остается напряженной. Из-за потопа в Иванков можно добраться только в объезд

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Киев, Пятница 14 апреля 2023 09:55
Ситуация остается напряженной. Из-за потопа в Иванков можно добраться только в объезд Фото: из-за потопа в Иванков Киевской области можно добраться только в объезд через село Кухари (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за произошедшего в Иванкове Киевской области потопа в четверг, 13 апреля, подтопило временную переправу в поселок. Ситуация сейчас остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной", - рассказал он.

По словам главы полиции Киевской области, сейчас объезд в Иванков осуществляется через село Кухари.

"Призываем граждан соблюдать осторожность. Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия", - добавил Небытов.

Как сообщалось, в четверг, 13 апреля, в Иванкове (Вышгородский район, Киевской области) из-за значительных осадков размыло дамбу. Водой подтопило две улицы.

Напомним, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

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Киевская область Иванков
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