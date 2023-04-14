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Еще одну область Украины подтопило: несколько человек эвакуировали

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Черкассы, Пятница 14 апреля 2023 13:01
Еще одну область Украины подтопило: несколько человек эвакуировали Фото: в Черкасской области подтопило села (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Весеннее половодье подтопило населенные пункты в Черкасской области. Спасатели эвакуировали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

Он отметил, что из-за повышения уровня воды в Днепре подтопило несколько сел Черкасского и Золотоношского районов, расположенных вблизи реки.

"Вдоль русла Днепра работают оперативно-мобильные группы для мониторинга ситуации и быстрого реагирования. Также привлекаем правоохранителей", - отметил он.

За минувшие сутки спасатели эвакуировали троих взрослых и ребенка. Также в подтопленные дома доставляют продукты и лекарства.

По прогнозам, пик весеннего половодья ожидается в период с 18 по 28 апреля.

Фото: в Черкасской области подтопило деревни (t.me/cherkaskaODA)

Напомним, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу, поэтому в городе Иванков затоплены дороги.

Как сообщалось, синоптики предупредили жителей Киева и ряд областей предупредили о возможных подтоплениях.

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