В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей возобновили движение грузовиков

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув", который находится на границе Украины с Польшей, возобновил полноценную работу сегодня, 28 ноября, вечером. Там начали пропускать грузовики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.
"По состоянию на 18:30 электроснабжение в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновлено. Пропуск автобусов и грузовиков с полной массой до 7,5 тонн производится в обычном режиме", - рассказали в ГПСУ.
В ведомстве уточняют, что сейчас в очереди на выезд из Украины 55 грузовиков, а на въезд - 50. Очередей из автобусов нет.
Пограничники просят учесть такую информацию при планировании поездок через границу.
Напомним, вчера, 27 ноября, стало известно, что сегодня временно прекратит свою работу пункт пропуска "Угринов-Долгобичув".
Это было связано с тем, что польская сторона запланировала проведение ремонтных работ, которые требуют отключения электроэнергии.
Такая приостановка работы КПП произошла на фоне блокады границы польскими перевозчиками. Из-за их забастовки четыре пункта на границе между Польшей и Украиной практически не пропускают грузовики.
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