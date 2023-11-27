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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей завтра не будет работать: в какие часы

Понедельник 27 ноября 2023 10:50
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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей завтра не будет работать: в какие часы Фото: один из пунктов пропуска на границе с Польшей завтра не будет работать (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" временно остановит работу во вторник, 28 ноября, из-за отключения электроэнергии во время проведения ремонтных работ польской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовской таможни.

"По информации, полученной от Люблинского отдела обслуживания пограничных пунктов Республика Польша, в связи с проведением ремонтных работ польской стороной, 28.11.2023 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов-Долгобычев" будет временное отключение света", - говорится в сообщении.

Электроэнергии не будет в такие часы:

  • с 10 часов в течение трех последующих часов;
  • 1 час перерыва;
  • с 14 часов в течение трех часов.

Ремонтные работы продлятся примерно до 17:00 28 ноября.

Cитуация на границе с Польшей

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года.

В первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини".

Кроме того, пока по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

Отметим, что Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.

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