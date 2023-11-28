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В одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновили рух вантажівок

Ілюстративне фото: в одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновили рух вантажівок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", що знаходиться на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу сьогодні, 28 листопада, увечері. Там почали пропускати вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook.

"Станом на 18:30 електропостачання у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відновлено. Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі", - розповіли у ДПСУ.

У відомстві уточнюють, що зараз у черзі на виїзд з України 55 вантажівок, а на в'їзд - 50. Черг з автобусів немає.

Прикордонники просять зважити на таку інформацію при плануванні поїздок через кордон.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 27 листопада, стало відомо, що сьогодні тимчасово припинить свою роботу пункт пропуску "Угринів-Долгобичув".

Це було пов'язано з тим, що польська сторона запланувала проведення ремонтних робіт, які вимагають відключення електроенергії.

Таке зупинення роботи КПП сталося на тлі блокади кордону польськими перевізниками. Через їх страйк чотири пункти на кордоні між Польщею та Україною практично не пропускають вантажівки.

 

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