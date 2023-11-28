В одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновили рух вантажівок

"Станом на 18:30 електропостачання у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відновлено. Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі", - розповіли у ДПСУ.

У відомстві уточнюють, що зараз у черзі на виїзд з України 55 вантажівок, а на в'їзд - 50. Черг з автобусів немає.

Прикордонники просять зважити на таку інформацію при плануванні поїздок через кордон.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 27 листопада, стало відомо, що сьогодні тимчасово припинить свою роботу пункт пропуску "Угринів-Долгобичув".

Це було пов'язано з тим, що польська сторона запланувала проведення ремонтних робіт, які вимагають відключення електроенергії.

Таке зупинення роботи КПП сталося на тлі блокади кордону польськими перевізниками. Через їх страйк чотири пункти на кордоні між Польщею та Україною практично не пропускають вантажівки.