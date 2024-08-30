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В Черниговской области и Чернобыле продолжаются пожары: куда достиг смог

Украина, Пятница 30 августа 2024 10:23
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В Черниговской области и Чернобыле продолжаются пожары: куда достиг смог Фото: в Черниговской области и Чернобыле продолжаются пожары (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На торфяниках Черниговской области и лесах в Чернобыльской зоне продолжаются пожары, которые вызвали задымление и запах продуктов горения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славутицкий городской совет и "Суспільне. Чернігів".

По данным 63-й Государственной пожарно-спасательной части Славутича, охвативший город дым происходит от пожаров на торфяниках в северных районах Черниговщины, а также от лесного пожара в Чернобыльской зоне.

Городской совет призывает всех сохранять спокойствие и ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в утренние часы, когда концентрация дыма самая высокая.

В то же время, заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Станислав Юрченко отметил, что смог возник из-за пожара на торфяниках в приграничной Сновской общине.

"В трех километрах от границы с РФ идут обстрелы, оттуда и задымление. Там болотистая местность. В настоящее время ГСЧС не могут потушить пожар", - сообщил он.

Загрязнение экосистемы

Следует отметить, что в результате войны РФ против Украины масштабно страдает украинская экосистема. Оккупанты провоцируют массивные лесные пожары и уничтожают флору и фауну нашего государства.

Кроме того, следует учесть и вред природе во время продолжительных боевых действий в лесных зонах.

Напомним, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил об обнаружении ядовитого вещества в реке Десна, которая, по его словам, двигается по течению со стороны российской границы. Позднее загрязнение Сейма и Десны рассмотрела Госкомиссия ТЭБ и ЧС.

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Черниговская область Чернобыль Славутич Пожар
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