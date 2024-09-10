Под Киевом чуть не сгорело целое село: что произошло

В Вышгородском районе Киевской области специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли от огня целое село.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

При этом под угрозой возгорания оказались:

Отмечается, что из-за сильных порывов ветра огонь в считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов.

Согласно информации спасателей, в понедельник, 9 сентября, в Вышгородском районе Киевской области - вблизи села Марьяновка - загорелась сухая растительность на открытой территории.

Что известно о загрязнении экосистем во время войны

Напомним, ранее мы рассказывали, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины привело к масштабной экологической катастрофе.

Реки и другие водоемы загрязняются ядовитыми веществами, в то время как в результате обстрелов и ракетных атак чуть ли не каждый раз загораются масштабные лесные пожары.

Не стоит забывать и о вреде, причиненном природе, в результате длительных боевых действий в разных регионах Украины.

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