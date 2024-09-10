Под Киевом чуть не сгорело целое село: что произошло
В Вышгородском районе Киевской области специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли от огня целое село.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
Как чрезвычайники спасли село от огня
Согласно информации спасателей, в понедельник, 9 сентября, в Вышгородском районе Киевской области - вблизи села Марьяновка - загорелась сухая растительность на открытой территории.
Борьба с пожаром (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Отмечается, что из-за сильных порывов ветра огонь в считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов.
Огонь распространялся очень быстро (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
При этом под угрозой возгорания оказались:
- частные жилые дома
- ферма с животными
- здание школы
Пожарные спасли целое село (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Спасателям из трех областей удалось ликвидировать пожар площадью 2,8 га", - уточнили в ГСЧС.
Что известно о загрязнении экосистем во время войны
Напомним, ранее мы рассказывали, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины привело к масштабной экологической катастрофе.
Реки и другие водоемы загрязняются ядовитыми веществами, в то время как в результате обстрелов и ракетных атак чуть ли не каждый раз загораются масштабные лесные пожары.
Не стоит забывать и о вреде, причиненном природе, в результате длительных боевых действий в разных регионах Украины.
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