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В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Понедельник 16 сентября 2024 12:26
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В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото) Ликвидация масштабного лесного пожара в Полтавской области продолжается (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ирина Костенко

В воскресенье, 15 сентября, спасатели ГСЧС получили сообщение о возгорании, зафиксированном между несколькими селами Полтавской области. К тушению масштабного лесного пожара привлечены более 400 человек и 67 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Что известно о лесном пожаре в Полтавской области

Согласно информации ГСЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в воскресенье, 15 сентября, в 16:40.

Уточняется, что пожар возник вблизи села Малая Перещепина в Полтавском районе Полтавской области.

В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Пожар начался 15 сентября (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"В Полтавской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на площади около 100 га... На месте происшествия работают спасатели, работники лесного хозяйства", - рассказали в ГСЧС.

В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Сообщение о пожаре (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

16 сентября в ГСЧС сообщили, что спасатели до сих пор продолжают ликвидацию масштабного лесного пожара в Полтавской области.

"Общая площадь, пройденная огнем, около 680 га. В настоящее время горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 70 га", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Спасатели борются с огнем (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Отмечается, что спасатели вынуждены были эвакуировать 57 пассажиров электропоезда сообщением "Полтава - Кобеляки".

В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Специалисты делают все возможное для спасения людей (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Кроме того, местными органами власти были эвакуированы семь жителей села Маньковка.

В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Работа спасателей - сложная и опасная (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Предварительно, повреждены частные дома и сооружения, количество устанавливается. К тушению пожара привлечены 411 человек личного состава и 67 единиц техники", - подытожили в ГСЧС.

В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)

Детали пожара в Полтавской области (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожары во время войны

Напомним, ранее мы рассказывали, что под Киевом чуть не сгорело целое село.

Согласно информации спасателей, в Вышгородском районе Киевской области загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь в считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов.

Читайте также, что известно о масштабных лесных пожарах, которые загораются в Украине как из-за высоких температур воздуха, так и в результате вражеских обстрелов и ракетных атак.

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Полтавская область ГСЧС Пожар Спасатели
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