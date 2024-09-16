В Полтавской области пылает лес между селами: как спасают людей от огня (фото)
В воскресенье, 15 сентября, спасатели ГСЧС получили сообщение о возгорании, зафиксированном между несколькими селами Полтавской области. К тушению масштабного лесного пожара привлечены более 400 человек и 67 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
Что известно о лесном пожаре в Полтавской области
Согласно информации ГСЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в воскресенье, 15 сентября, в 16:40.
Уточняется, что пожар возник вблизи села Малая Перещепина в Полтавском районе Полтавской области.
Пожар начался 15 сентября (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"В Полтавской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на площади около 100 га... На месте происшествия работают спасатели, работники лесного хозяйства", - рассказали в ГСЧС.
Сообщение о пожаре (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
16 сентября в ГСЧС сообщили, что спасатели до сих пор продолжают ликвидацию масштабного лесного пожара в Полтавской области.
"Общая площадь, пройденная огнем, около 680 га. В настоящее время горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 70 га", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Спасатели борются с огнем (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Отмечается, что спасатели вынуждены были эвакуировать 57 пассажиров электропоезда сообщением "Полтава - Кобеляки".
Специалисты делают все возможное для спасения людей (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Кроме того, местными органами власти были эвакуированы семь жителей села Маньковка.
Работа спасателей - сложная и опасная (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Предварительно, повреждены частные дома и сооружения, количество устанавливается. К тушению пожара привлечены 411 человек личного состава и 67 единиц техники", - подытожили в ГСЧС.
Детали пожара в Полтавской области (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Пожары во время войны
Напомним, ранее мы рассказывали, что под Киевом чуть не сгорело целое село.
Согласно информации спасателей, в Вышгородском районе Киевской области загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь в считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов.
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