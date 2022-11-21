В одном из городов Польши решили проверить сирены тревоги

В польском городе Тыхы Силезского воеводства решили проверить систему оповещения. Поэтому завтра в городе будут звучать сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tychy24.

"22 ноября 2022 года с 9:00 до 13:00 будет проведено областное обучение по функционированию сирен оповещения", - говорится в сообщении.

Обучение проводится Департаментом антикризисного управления Силезского воеводства. Не исключено, что проверку сирен проведут и в других городах Польши.

Стоит отметить, что Тыхы находятся в 350 километрах от границы с Украиной.

Напомним, Германия решила после инцидента с падением ракеты предоставить Польше систему ПВО Patriot. Ее планируют разместить на границе с Украиной.

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