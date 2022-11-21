В одному з міст Польщі вирішили перевірити сирени тривоги

У польському місті Тихи Сілезького воєводства вирішили перевірити систему оповіщення. Тому завтра у місті лунатимуть сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tychy24.

"22 листопада 2022 року з 9:00 до 13:00 буде проведено обласне навчання з функціонування сирен оповіщення", - йдеться у повідомленні.

Навчання проводить Департамент антикризового управління Сілезького воєводства. Не виключається, що перевірку сирен проведуть і в інших містах Польщі.

Варто зазначити, що Тихи знаходяться за 350 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, Німеччина вирішила після інциденту з падінням ракети надати Польщі систему ППО Patriot. Її планують розмістити на кордоні з Україною.

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