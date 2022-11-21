ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одному з міст Польщі вирішили перевірити сирени тривоги

Новость на русском →
Тихи, Понеділок 21 листопада 2022 13:12
В одному з міст Польщі вирішили перевірити сирени тривоги Фото: у польському місті Тихи перевірять сирени (facebook com groups praca Tychy Katowice)
Автор: Наталія Юрченко

У польському місті Тихи Сілезького воєводства вирішили перевірити систему оповіщення. Тому завтра у місті лунатимуть сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tychy24.

"22 листопада 2022 року з 9:00 до 13:00 буде проведено обласне навчання з функціонування сирен оповіщення", - йдеться у повідомленні.

Навчання проводить Департамент антикризового управління Сілезького воєводства. Не виключається, що перевірку сирен проведуть і в інших містах Польщі.

Варто зазначити, що Тихи знаходяться за 350 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, Німеччина вирішила після інциденту з падінням ракети надати Польщі систему ППО Patriot. Її планують розмістити на кордоні з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща воздушная тревога
NEWS
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати