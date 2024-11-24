Блокировка КПП на границе Украины и Польши: в ГПСУ рассказали о ситуации на сейчас
23 ноября польские фермеры заблокировали КПП "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Пограничники рассказали, есть ли очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"В настоящее время на выезд из Украины пограничники не фиксируют скопления грузовиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, на въезде в Украину, на польской стороне, перед участниками акции находится около 10 грузовых транспортных средств.
"Грузовые транспортные средства, которые со вчерашнего дня находились между митингующими и польским пунктом пропуска "Медика", проследовали на въезд на территорию Украины", - отметили в Госпогранслужбе.
Блокировка КПП на границе Украины и Польши
23 ноября польские митингующие начали блокировку КПП "Медика - Шегини". По предварительной информации, она продлится 48 часов с возможным продлением.
Ограничения не касаются категории легковых автомобилей и автобусов.
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