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Блокировка КПП на границе Украины и Польши: в ГПСУ рассказали о ситуации на сейчас

Украина, Воскресенье 24 ноября 2024 12:10
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Блокировка КПП на границе Украины и Польши: в ГПСУ рассказали о ситуации на сейчас Фото: в Госпогранслужбе рассказали, есть ли очереди на заблокированном КПП на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

23 ноября польские фермеры заблокировали КПП "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Пограничники рассказали, есть ли очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"В настоящее время на выезд из Украины пограничники не фиксируют скопления грузовиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, на въезде в Украину, на польской стороне, перед участниками акции находится около 10 грузовых транспортных средств.

"Грузовые транспортные средства, которые со вчерашнего дня находились между митингующими и польским пунктом пропуска "Медика", проследовали на въезд на территорию Украины", - отметили в Госпогранслужбе.

Блокировка КПП на границе Украины и Польши

23 ноября польские митингующие начали блокировку КПП "Медика - Шегини". По предварительной информации, она продлится 48 часов с возможным продлением.

Ограничения не касаются категории легковых автомобилей и автобусов.

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Польша Граница с Украиной
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