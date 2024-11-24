Блокировка КПП на границе Украины и Польши: в ГПСУ рассказали о ситуации на сейчас

23 ноября польские фермеры заблокировали КПП "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Пограничники рассказали, есть ли очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"В настоящее время на выезд из Украины пограничники не фиксируют скопления грузовиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, на въезде в Украину, на польской стороне, перед участниками акции находится около 10 грузовых транспортных средств.

"Грузовые транспортные средства, которые со вчерашнего дня находились между митингующими и польским пунктом пропуска "Медика", проследовали на въезд на территорию Украины", - отметили в Госпогранслужбе.