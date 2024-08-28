На одном из КПП на границе с Польшей возможны очереди: названа причина

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, ситуация на границе Украины с Польшей стабилизировалась. Пункты пропуска действуют стабильно, польские фермеры не блокируют движение грузовиков ни на въезд, ни на выезд из Украины.

Недавно пограничники сообщили об увеличении количества въездов в Украину, пассажиропоток на границе остается высоким.

Также отметим, что ранее польская сторона начала ремонтные работы в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Ремонт может длиться до 12 сентября.

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