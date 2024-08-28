На одному з КПП на кордоні з Польщею можливі черги: названа причина

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, ситуація на кордоні України з Польщею стабілізувалася. Пункти пропуску діють стабільно, польські фермери не блокують рух вантажівок ні на в'їзд, ні на виїзд з України.

Нещодавно прикордонники повідомили про збільшення кількість в'їздів в Україну, пасажиропотік на кордоні залишається високим.

Також зазначимо, що раніше польська сторона почала ремонтні роботи у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Ремонт може тривати до 12 вересня.

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