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НБУ начал оценку устойчивости 20 крупнейших банков в условиях войны

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 09:37
НБУ начал оценку устойчивости 20 крупнейших банков в условиях войны Фото: НБУ начал стресс-тестирование банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка будет иметь ряд особенностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:

  • ПриватБанк,
  • Сбербанк,
  • Райффайзен Банк,
  • СЕНС БАНК,
  • УНИВЕРСАЛ БАНК,
  • ПУМБ,
  • Укрэксимбанк,
  • УКРГАЗБАНК,
  • ОТП БАНК,
  • УКРСИББАНК,
  • КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК,
  • КРЕДОБАНК,
  • А-БАНК,
  • ТАСКОМБАНК,
  • ПроКредит Банк,
  • Южный,
  • БАНК КРЕДИТ ДНЕПР,
  • БАНК ВОСТОК,
  • МТБ БАНК,
  • ПРАВЭКС БАНК.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:

  • первый - будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;
  • второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;
  • третий - оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства НБУ.

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, проведенной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Напомним, проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

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