У Кіровоградській області СБУ виявила тайник з вибухівкою та боєприпасами. Схованка була облаштована на території приватного будинку в одному з районних центрів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Так, під час огляду схрону правоохоронці виявили:
За інформацією СБУ, вилучені боєприпаси направлено на експертизу.
Попередньо встановлено, що мешканець будинку нелегально зберігав засоби ураження для збуту, своїх клієнтів підшукував через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Фото: в одному з райцентрів Кіровоградської області знайшли тайник з вибухівкою (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно СБУ виявила схованку бойовиків зі зброєю та боєприпасами у районі ООС.