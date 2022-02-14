Так, во время осмотра схрона правоохранители обнаружили:

200 г тротила,

4 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5,

50 единиц патронов калибра 7,62 мм.

По информации СБУ, изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

Предварительно установлено, что житель дома нелегально хранил средства поражения для сбыта, своих клиентов подыскивал через собственные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Фото: в одном из райцентров Кировоградской области нашли тайник со взрывчаткой (ssu.gov.ua)