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В одном из райцентров Кировоградской области нашли тайник со взрывчаткой

Автор: Мария Кучерявец

В Кировоградской области СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Тайник был обустроен на территории частного дома в одном из районных центров региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, во время осмотра схрона правоохранители обнаружили:

  • 200 г тротила,
  • 4 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5,
  • 50 единиц патронов калибра 7,62 мм.

По информации СБУ, изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

Предварительно установлено, что житель дома нелегально хранил средства поражения для сбыта, своих клиентов подыскивал через собственные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Фото: в одном из райцентров Кировоградской области нашли тайник со взрывчаткой (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ обнаружила тайник боевиков с оружием и боеприпасами в районе ООС.

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