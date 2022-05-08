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В одному з міст Одеської області зникло світло, вода і частково зв'язок

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Арциз, Неділя 08 травня 2022 08:29
В одному з міст Одеської області зникло світло, вода і частково зв'язок Фото: в одному з міст Одеської області зникло світло, вода і частково зв'язок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 травня в Арцизі, після ракетних ударів по Одеській області, зникли світло та вода. Також у місті частково відсутній зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Жителі Арциза повідомляють, що у місті зникло світло та вода. Не працює один із операторів зв'язку", - пише видання.

Нагадаємо, за минулу добу по Одесі та області протягом минулої доби, 7 травня, російські війська завдали 10 ударів крилатими ракетами.

Додамо, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий ракетний удар військ РФ по Одесі. Він заявив, такі вчинки можуть робити тільки варвари, які мають ракети, але не мають нічого з того, що робить їх людьми.

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