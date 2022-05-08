ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В одном из городов Одесской области пропали свет, вода и частично связь

Новина українською →
Арциз, Воскресенье 08 мая 2022 08:29
В одном из городов Одесской области пропали свет, вода и частично связь Фото: в одном из городов Одесской области пропал свет, вода и частично связь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 8 мая в Арцизе, после ракетных ударов по Одесской области, исчезли свет и вода. Также в городе частично отсутствует связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Жители Арциза сообщают, что в городе пропал свет и вода. Не работает один из операторов связи", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки по Одессе и области в течение минувших суток, 7 мая, российские войска нанесли 10 ударов крылатыми ракетами.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной ракетный удар войск РФ по Одессе. Он заявил, такие поступки могут совершать только варвары, имеющие ракеты, но не имеющие ничего из того, что делает их людьми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем