За одну квартиру - до 40 отзывов: где в Украине тяжелее всего купить или арендовать жилье
Конкуренция за однокомнатные квартиры в Украине остается высокой, но на рынке аренды она почти в четыре раза больше, чем на рынке покупки. В некоторых областях на одну квартиру претендуют более 40-ти потенциальных арендаторов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылками на данные OLX Недвижимость.
Главное:
- Самая высокая конкуренция за покупку однокомнатной квартиры - в Кировоградской области (11,2 отзыва на объявление).
- За аренду больше всего соревнуются в Черкасской области - 40,2 отзыва на одну квартиру.
- Конкуренция среди арендаторов почти в четыре раза выше, чем среди покупателей.
- В регионы с высоким спросом в обоих сегментах вошли Черкасская, Кировоградская, Житомирская и Черновицкая области.
- В Харьковской области на продажу квартиры приходится всего 3,4 отзыва, тогда как на аренду - более 30.
Где труднее всего купить однокомнатную квартиру
Самая большая конкуренция среди покупателей вторичного жилья зафиксировали в Кировоградской области - в среднем 11,2 отзыва на одно объявление. Почти такой же показатель имеет Черкасская область - 11,1.
В пятерку также вошли:
- Кировоградская область - 11,2 отзывы на объявление
- Черкасская - 11,1 отзывы
- Волынская - 9,1 отзывы
- Черновицкая - 8,2 отзывы
- Житомирская - 6,9 отзывы
Весьма активный спрос также наблюдается в Полтавской, Львовской, Николаевской, Тернопольской и Днепропетровской областях.
Самая низкая конкуренция - в Одесской и Ивано-Франковской областях, где на одно объявление приходится только 2,1 отзыва, а также в Ровенской области (2,4).
На аренду претендуют до 40 человек
На рынке долгосрочной аренды ситуация гораздо более напряженная. Абсолютным лидером стала Черкасская область, где одно объявление в среднем получает 40,2 отзыва.
Самая высокая конкуренция за аренду выглядит так:
- Черкасская область - 40,2 отзывы на объявление
- Житомирская - 38,4 отзывы
- Кировоградская - 38,4 отзывы
- Харьковская - 30,5 отзывы
- Черниговская - 30,2 отзывы
- Полтавская - 29,2 отзывы
Более 20 отзывов на одну квартиру также фиксируют в Волынской, Днепропетровской, Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Почему не самые большие города стали лидерами
По словам руководительницы сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, количество отзывов зависит не только от спроса, но и объема предложения.
"Высокий показатель не всегда означает лишь резкий рост спроса: он может формироваться и тогда, когда на рынке просто меньше доступных квартир. На ситуацию в каждой области влияют объем предложения, внутренняя миграция, доступность жилья и ситуация с безопасностью", - объясняет эксперт.
Показательным примером есть Харьковская область. Если на объявление о продаже однокомнатной квартиры здесь приходится всего 3,4 отзыва, то на аренду - 30,5. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов Украины и свидетельствует о разном поведении покупателей и арендаторов.
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