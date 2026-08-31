ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

За одну квартиру - до 40 отзывов: где в Украине тяжелее всего купить или арендовать жилье

08:07 31.08.2026 Пн
3 мин
Конкуренция среди арендаторов почти в четыре раза выше, чем среди покупателей
aimg Василина Копытко
За одну квартиру - до 40 отзывов: где в Украине тяжелее всего купить или арендовать жилье Что происходит на рынке покупки и аренды жилья в Украине (фото: Freepik)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Конкуренция за однокомнатные квартиры в Украине остается высокой, но на рынке аренды она почти в четыре раза больше, чем на рынке покупки. В некоторых областях на одну квартиру претендуют более 40-ти потенциальных арендаторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылками на данные OLX Недвижимость.

Главное:

  • Самая высокая конкуренция за покупку однокомнатной квартиры - в Кировоградской области (11,2 отзыва на объявление).
  • За аренду больше всего соревнуются в Черкасской области - 40,2 отзыва на одну квартиру.
  • Конкуренция среди арендаторов почти в четыре раза выше, чем среди покупателей.
  • В регионы с высоким спросом в обоих сегментах вошли Черкасская, Кировоградская, Житомирская и Черновицкая области.
  • В Харьковской области на продажу квартиры приходится всего 3,4 отзыва, тогда как на аренду - более 30.

Где труднее всего купить однокомнатную квартиру

Самая большая конкуренция среди покупателей вторичного жилья зафиксировали в Кировоградской области - в среднем 11,2 отзыва на одно объявление. Почти такой же показатель имеет Черкасская область - 11,1.

В пятерку также вошли:

  • Кировоградская область - 11,2 отзывы на объявление
  • Черкасская - 11,1 отзывы
  • Волынская - 9,1 отзывы
  • Черновицкая - 8,2 отзывы
  • Житомирская - 6,9 отзывы

Весьма активный спрос также наблюдается в Полтавской, Львовской, Николаевской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

Самая низкая конкуренция - в Одесской и Ивано-Франковской областях, где на одно объявление приходится только 2,1 отзыва, а также в Ровенской области (2,4).

Читайте также:Квартиры в Житомире снова подорожали: сколько стоит жилье в 2026-м

На аренду претендуют до 40 человек

На рынке долгосрочной аренды ситуация гораздо более напряженная. Абсолютным лидером стала Черкасская область, где одно объявление в среднем получает 40,2 отзыва.

Самая высокая конкуренция за аренду выглядит так:

  • Черкасская область - 40,2 отзывы на объявление
  • Житомирская - 38,4 отзывы
  • Кировоградская - 38,4 отзывы
  • Харьковская - 30,5 отзывы
  • Черниговская - 30,2 отзывы
  • Полтавская - 29,2 отзывы

Более 20 отзывов на одну квартиру также фиксируют в Волынской, Днепропетровской, Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Почему не самые большие города стали лидерами

По словам руководительницы сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, количество отзывов зависит не только от спроса, но и объема предложения.

"Высокий показатель не всегда означает лишь резкий рост спроса: он может формироваться и тогда, когда на рынке просто меньше доступных квартир. На ситуацию в каждой области влияют объем предложения, внутренняя миграция, доступность жилья и ситуация с безопасностью", - объясняет эксперт.

Показательным примером есть Харьковская область. Если на объявление о продаже однокомнатной квартиры здесь приходится всего 3,4 отзыва, то на аренду - 30,5. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов Украины и свидетельствует о разном поведении покупателей и арендаторов.

Читайте также о том, что в Виннице поднялись цены на жилье: однокомнатные квартиры теперь стоят 56 тысяч долларов, а аренда - от 15 тысяч гривен в месяц.

Раньше мы писали о том, что цены на недвижимость в Киеве не снижаются даже несмотря на войну. Однокомнатные квартиры в среднем стоят 70 тысяч долларов, двухкомнатные - более 100 тысяч.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Жилье
Новости
Украинцы в Польше рискуют потерять выплаты уже с 1 сентября: что нужно сделать
Украинцы в Польше рискуют потерять выплаты уже с 1 сентября: что нужно сделать
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?