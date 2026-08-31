За одну квартиру - до 40 отзывов: где в Украине тяжелее всего купить или арендовать жилье

Конкуренция за однокомнатные квартиры в Украине остается высокой, но на рынке аренды она почти в четыре раза больше, чем на рынке покупки. В некоторых областях на одну квартиру претендуют более 40-ти потенциальных арендаторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылками на данные OLX Недвижимость.

Главное: Самая высокая конкуренция за покупку однокомнатной квартиры - в Кировоградской области (11,2 отзыва на объявление).

- в Кировоградской области (11,2 отзыва на объявление). За аренду больше всего соревнуются в Черкасской области - 40,2 отзыва на одну квартиру.

- 40,2 отзыва на одну квартиру. Конкуренция среди арендаторов почти в четыре раза выше , чем среди покупателей.

, чем среди покупателей. В регионы с высоким спросом в обоих сегментах вошли Черкасская, Кировоградская, Житомирская и Черновицкая области.

в обоих сегментах вошли Черкасская, Кировоградская, Житомирская и Черновицкая области. В Харьковской области на продажу квартиры приходится всего 3,4 отзыва, тогда как на аренду - более 30.

Где труднее всего купить однокомнатную квартиру

Самая большая конкуренция среди покупателей вторичного жилья зафиксировали в Кировоградской области - в среднем 11,2 отзыва на одно объявление. Почти такой же показатель имеет Черкасская область - 11,1.

В пятерку также вошли:

Кировоградская область - 11,2 отзывы на объявление

Черкасская - 11,1 отзывы

Волынская - 9,1 отзывы

Черновицкая - 8,2 отзывы

Житомирская - 6,9 отзывы

Весьма активный спрос также наблюдается в Полтавской, Львовской, Николаевской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

Самая низкая конкуренция - в Одесской и Ивано-Франковской областях, где на одно объявление приходится только 2,1 отзыва, а также в Ровенской области (2,4).

На аренду претендуют до 40 человек

На рынке долгосрочной аренды ситуация гораздо более напряженная. Абсолютным лидером стала Черкасская область, где одно объявление в среднем получает 40,2 отзыва.

Самая высокая конкуренция за аренду выглядит так:

Черкасская область - 40,2 отзывы на объявление

Житомирская - 38,4 отзывы

Кировоградская - 38,4 отзывы

Харьковская - 30,5 отзывы

Черниговская - 30,2 отзывы

Полтавская - 29,2 отзывы

Более 20 отзывов на одну квартиру также фиксируют в Волынской, Днепропетровской, Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Почему не самые большие города стали лидерами

По словам руководительницы сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, количество отзывов зависит не только от спроса, но и объема предложения.

"Высокий показатель не всегда означает лишь резкий рост спроса: он может формироваться и тогда, когда на рынке просто меньше доступных квартир. На ситуацию в каждой области влияют объем предложения, внутренняя миграция, доступность жилья и ситуация с безопасностью", - объясняет эксперт.

Показательным примером есть Харьковская область. Если на объявление о продаже однокомнатной квартиры здесь приходится всего 3,4 отзыва, то на аренду - 30,5. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов Украины и свидетельствует о разном поведении покупателей и арендаторов.