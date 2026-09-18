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В Луцке квартиры подорожали до 26%: сколько стоит купить и арендовать жилье

08:07 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
В Луцке квартиры подорожали до 26%: сколько стоит купить и арендовать жилье Что происходит на рынке недвижимости в Луцке (фото: Getty Images)
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В Луцке за год больше подорожали однокомнатные квартиры - их медианная цена выросла на 26% и достигла 63 тысяч долларов. В то же время аренда тоже продолжает дорожать: за однокомнатное жилье просят в среднем 18 тысяч гривен в месяц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Больше всего за год выросли цены именно на небольшие квартиры. Двухкомнатное и трехкомнатное жилье дорожало гораздо медленнее.

Стоимость жилья в Луцке:

  • 1-комнатная квартира - 63 тысячи долларов, цена выросла на 26%;
  • 2-комнатная - 69 500 долларов, это на 7% дороже, чем годом ранее;
  • 3-комнатная - 75 тысяч долларов, стоимость поднялась на 2%.

В Луцке квартиры подорожали до 26%: сколько стоит купить и арендовать жильеЦены на вторичном рынке в Луцке (скриншот)

Какие цены на новостройки

На первичном рынке стартовая стоимость квадратного метра уже приближается к тысяче долларов - средняя цена составляет 960 долларов, но она зависит от класса жилья.

Медианные цены за квадратный метр:

  • комфорт - 940 долл./кв. м;
  • премиум - 960 долл./кв. м;
  • бизнес - 980 долл./кв. м.

Жилье эконом-класса сейчас нет в продаже в Луцке. Самым дорогим остаются квартиры бизнес-класса, хотя разница между сегментами пока незначительна. В продаже 53 секций ЖК, 6 застройщиков предлагают рассрочку, 4 - ипотеку "єОселя".

В Луцке квартиры подорожали до 26%: сколько стоит купить и арендовать жильеЦены на первичном рынке в Луцке (скриншот)

Читайте также: Спрос на частные дома вырос: где они подорожали больше и какие цены в 2026-м

Сколько стоит аренда

Наряду с продажей дорожает и аренда квартир. По состоянию на конец августа средняя цена за однокомнатную квартиру составляла 18 тысяч гривен в месяц, данных о двух- и трехкомнатных квартирах мало для анализа.

Исследование ЛУН показывает, что в среднем жители Луцка тратят 63% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, а чтобы купить такое жилье, нужно откладывать всю зарплату в течение 8,9 года.

Так что спрос на жилье в западных областях Украины остается высоким, что продолжает поддерживать рост цен как на покупку, так и на аренду.

Читайте также о том, что в Ивано-Франковске аренда подорожала более чем на 40%. В то же время большинство потенциальных покупателей считают, что недвижимость в городе снова поднимется в цене.

Ранее мы писали о том, что на аренду однокомнатной квартиры у молодежи уходит от 14% до 76% зарплаты в зависимости от города. А для покупки в самых дорогих городах придется копить деньги почти 10 лет.

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