На одной из центральных площадей Киева ограничивают движение транспорта на три недели (схема)

Жителей и гостей столицы предупредили о важных изменениях в Шевченковском районе города. Движение транспорта частично ограничивают на популярной площади в центре Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунальной корпорации "Киевавтодор"), что движение транспорта частично ограничивают по Европейской площади - в Шевченковском районе столицы.
Изменения для водителей вводят на достаточно длительный период:
Следовательно, двигаться с учетом ограничений жителям и гостям столицы придется в течение трех недель.
Гражданам объяснили, что в течение вышеуказанного периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района будут выполнять текущий ремонт проезжей части:
В заключение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации:
Европейская площадь находится в Шевченковском районе Киева, в местности под названием "Старый Киев".
Это - один из культурно-исторических центров города, который играет важную роль в ежедневной жизни людей.
Введенные на Европейской площади ограничения движения могут ощутимо повлиять как на водителей, так и на пассажиров.
Ведь эта локация - важный транспортный узел, расположенный между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Михаила Грушевского и Владимирским спуском.
То есть даже частичный ремонт дороги там - неизбежно приведет к ощутимому усложнению трафика.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве до конца года ограничивают движение возле Гаванского моста.
Кроме того, мы сообщали, на каких локациях "Киевавтодор" планировал ремонт в этом году в целом.
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