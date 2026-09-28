На одной из центральных площадей Киева ограничивают движение транспорта на три недели (схема)

Где именно и как надолго ограничивают движение

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунальной корпорации "Киевавтодор"), что движение транспорта частично ограничивают по Европейской площади - в Шевченковском районе столицы.

Изменения для водителей вводят на достаточно длительный период:

с понедельника, 28 сентября;

до понедельника, 19 октября.

Следовательно, двигаться с учетом ограничений жителям и гостям столицы придется в течение трех недель.

Ограничение движения по Европейской площади Киева с 28 сентября до 19 октября (схема: kyivcity.gov.ua)

С чем связаны изменения и что советуют водителям

Гражданам объяснили, что в течение вышеуказанного периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района будут выполнять текущий ремонт проезжей части:

поэтапно;

без полного перекрытия движения транспорта.

В заключение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как ограничение движения повлияет на транспортный поток

Европейская площадь находится в Шевченковском районе Киева, в местности под названием "Старый Киев".

Это - один из культурно-исторических центров города, который играет важную роль в ежедневной жизни людей.

Европейская площадь в центре Киева (карта: google.com/maps)

Введенные на Европейской площади ограничения движения могут ощутимо повлиять как на водителей, так и на пассажиров.

Ведь эта локация - важный транспортный узел, расположенный между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Михаила Грушевского и Владимирским спуском.

То есть даже частичный ремонт дороги там - неизбежно приведет к ощутимому усложнению трафика.