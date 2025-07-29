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В одной из областей Украины приняли важное решение по блокпостам

Вторник 29 июля 2025 13:19
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В одной из областей Украины приняли важное решение по блокпостам Фото: в Ровенском районе решили установить мобильные блокпосты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Еще в одном регионе приняли решение об установлении мобильных блокпостов. Речь идет об одном из районов в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую РГА.

Так, под председательством главы Ровенской районной государственной администрации - начальника Ровенской районной военной администрации Юрия Колоса состоялось оперативное совещание по организации временных и мобильных блокпостов на территории Ровенского района.

Участие в соответствующем совещании приняли представители полиции, патрульной полиции, территориальных центров комплектования, военной службы правопорядка и Нацгвардии.

В сообщении РГА отмечается, что определен четкий механизм установления блокпостов, это нужно для повышения безопасности в регионе.

Блокпосты в Украине

Блокпосты в Украине стали неотъемлемой составляющей инфраструктуры безопасности со времен российской агрессии. Особенно с начала полномасштабного вторжения блокпосты начали размещать в Киеве и различных тыловых городах и селах.

Размещают блокпосты обычно на подъездах к городам, поселкам и стратегическим объектам, в приграничных зонах, в прифронтовых и деоккупированных районах. При этом в городах могут быть внутренние блокпосты - для быстрой реакции на потенциальные угрозы.

На блокпостах дежурят военные, нацгвардейцы, полиция, тероборона или другие силы обороны. Они могут осуществлять проверку документов (паспорт, военный билет и т.д.); осмотр автомобиля, багажа.

Напомним, что мобильные блокпосты функционируют в некоторых регионах Украины. В частности, есть на подъезде к Киеву.

Ранее юрист рассказывал РБК-Украина, без каких документов нельзя пересекать блокпост.

Также мы объясняли, разрешает ли законодательство Украины вручение повесток на блокпостах.

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