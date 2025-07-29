В одной из областей Украины приняли важное решение по блокпостам
Еще в одном регионе приняли решение об установлении мобильных блокпостов. Речь идет об одном из районов в Ровенской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую РГА.
Так, под председательством главы Ровенской районной государственной администрации - начальника Ровенской районной военной администрации Юрия Колоса состоялось оперативное совещание по организации временных и мобильных блокпостов на территории Ровенского района.
Участие в соответствующем совещании приняли представители полиции, патрульной полиции, территориальных центров комплектования, военной службы правопорядка и Нацгвардии.
В сообщении РГА отмечается, что определен четкий механизм установления блокпостов, это нужно для повышения безопасности в регионе.
Блокпосты в Украине
Блокпосты в Украине стали неотъемлемой составляющей инфраструктуры безопасности со времен российской агрессии. Особенно с начала полномасштабного вторжения блокпосты начали размещать в Киеве и различных тыловых городах и селах.
Размещают блокпосты обычно на подъездах к городам, поселкам и стратегическим объектам, в приграничных зонах, в прифронтовых и деоккупированных районах. При этом в городах могут быть внутренние блокпосты - для быстрой реакции на потенциальные угрозы.
На блокпостах дежурят военные, нацгвардейцы, полиция, тероборона или другие силы обороны. Они могут осуществлять проверку документов (паспорт, военный билет и т.д.); осмотр автомобиля, багажа.
Напомним, что мобильные блокпосты функционируют в некоторых регионах Украины. В частности, есть на подъезде к Киеву.
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