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В одній з областей України ухвалили важливе рішення щодо блокпостів

Вівторок 29 липня 2025 13:19
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В одній з областей України ухвалили важливе рішення щодо блокпостів Фото: в Рівненському районі вирішили встановити мобільні блокпости (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ще в одному регіоні ухвалили рішення про встановлення мобільних блокпостів. Йдеться про один з районів на Рівненщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську РДА.

Так, під головуванням голови Рівненської районної державної адміністрації - начальника Рівненської районної військової адміністрації Юрія Колоса відбулася оперативна нарада щодо організації тимчасових та мобільних блокпостів на території Рівненського району.

Участь у відповідній нараді взяли представники поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування, військової служби правопорядку та Нацгвардії.

У повідомленні РДА зазначається, що визначено чіткий механізм встановлення блокпостів, це потрібно для підвищення безпеки в регіоні.

Блокпости в Україні

Блокпости в Україні стали невіддільною складовою безпекової інфраструктури з часів російської агресії. Особливо від початку повномасштабного вторгнення блокпости почали розміщувати в Києві та різних тилових містах та селах.

Розміщують блокпости зазвичай на під’їздах до міст, селищ і стратегічних об’єктів, у прикордонних зонах, в прифронтових та деокупованих районах. При цьому в містах можуть бути внутрішні блокпости - для швидкої реакції на потенційні загрози.

На блокпостах чергують військові, нацгвардійці, поліція, тероборона чи інші сили оборони. Вони можуть здійснювати перевірку документів (паспорт, військовий квиток тощо); огляд автівки, багажу.

Нагадаємо, що мобільні блокпости функціонують у деяких регіонах України. Зокрема, є на під’їзді до Києва.

Раніше юрист розповідав РБК-Україна, без яких документів не можна перетинати блокпост.

Також ми пояснювали, чи дозволяє законодавство України вручення повісток на блокпостах.

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