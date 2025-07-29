В одній з областей України ухвалили важливе рішення щодо блокпостів

Ще в одному регіоні ухвалили рішення про встановлення мобільних блокпостів. Йдеться про один з районів на Рівненщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську РДА.

Так, під головуванням голови Рівненської районної державної адміністрації - начальника Рівненської районної військової адміністрації Юрія Колоса відбулася оперативна нарада щодо організації тимчасових та мобільних блокпостів на території Рівненського району.

Участь у відповідній нараді взяли представники поліції, патрульної поліції, територіальних центрів комплектування, військової служби правопорядку та Нацгвардії.

У повідомленні РДА зазначається, що визначено чіткий механізм встановлення блокпостів, це потрібно для підвищення безпеки в регіоні.

Блокпости в Україні

Блокпости в Україні стали невіддільною складовою безпекової інфраструктури з часів російської агресії. Особливо від початку повномасштабного вторгнення блокпости почали розміщувати в Києві та різних тилових містах та селах.

Розміщують блокпости зазвичай на під’їздах до міст, селищ і стратегічних об’єктів, у прикордонних зонах, в прифронтових та деокупованих районах. При цьому в містах можуть бути внутрішні блокпости - для швидкої реакції на потенційні загрози.

На блокпостах чергують військові, нацгвардійці, поліція, тероборона чи інші сили оборони. Вони можуть здійснювати перевірку документів (паспорт, військовий квиток тощо); огляд автівки, багажу.