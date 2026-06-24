Одной из ключевых авиакомпаний РФ уже нечем заправлять самолеты, - СМИ

Российская авиакомпания "Азимут" пожаловалась на критическую нехватку авиационного топлива. Дефицит и резкий рост цен чреваты массовым срывом рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
С начала июня закупочные цены на авиационный керосин в России подскочили в среднем на 17%. В то же время, фактические объемы поставок сократились примерно на треть от согласованных в договорах.
Наибольший скачок зафиксировали в аэропорту Махачкалы. Там горючее подорожало сразу на 64%. Авиакомпания уже предупредила, что нехватка топлива может привести к отмене рейсов по кавказским направлениям.
В начале лета ключевой поставщик "Азимута" сократил отгрузку горючего на 30%. Свои действия он объяснил "форс-мажорными обстоятельствами" на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Сам авиаперевозчик связывает текущую ситуацию с проблемами в логистике и ремонтными работами на НПЗ. Попытки найти альтернативных поставщиков не дали результатов: запросы компании либо игнорируют, либо предлагают горючее по ценам, в несколько раз превышающим норму.
В авиакомпании назвали ситуацию парадоксальной. Пока в мире цены на авиационное горючее падают третий месяц подряд, в России они стремительно растут.
Напомним, проблемы с горючим в стране-агрессоре возникли несколько месяцев назад. Ранее в десятках регионов РФ ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за увеличения дефицита.
Отметим, агентство Reuters писало, чтоиз-за дефицита бензина Россия рассматривает возможность импорта горючего морским путем. Нехватку горючего уже официально признали в оккупированном Крыму и ряде регионов Сибири.