В Налоговой пожаловались на дробление бизнеса через ФОПы

"Упрощенную систему налогообложения создавали не для схем. Но сейчас, некоторые ее пытаются использовать, как агрессивную схему оптимизации своих доходов и, соответственно, занижение налоговых обязательств", - отметила чиновница.

По ее словам, Налоговая служба постоянно следит за различными сферами бизнеса, в частности, ритейлом бытовой техники, рынком подакцизных товаров, там где есть серые или черные схемы.

"Но мы работаем не исключительно с розничными торговцами, для нас важно установить и пресечь цепочку от производства до поставки. Мы также активно работаем в сфере ресторанного бизнеса, там, где есть дробление на ФОПы", - добавила Карнаух.

Комментируя обязательства украинского правительства перед МВФ по уплате ФЛП НДС, если у них оборот превышает 1 млн гривен, глава ГНС отметила, что эти решения не будут направлены на то, чтобы субъекты микро- и малого предпринимательства пострадали.

"Как решит законодатель, так и будем это делать. Но будем активно приобщаться к тому, чтобы этот процесс и сама процедура сотрудничества с плательщиком была выгодной и удобной для обоих участников процесса", - пояснила собеседница.