Один из крупнейших городов Норвегии решил принимать только беженцев из Украины: правительство против

Один из крупнейших городов Норвегии Драммен несмотря на предупреждение от правительства страны, решил принимать только украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnn .

Город Драммен в Норвегии вызвал национальное возмущение, проголосовав за прием только украинских беженцев.

Сегодня, 14 февраля, муниципальный совет Драммена, пятого по величине города Норвегии, принял провокационное решение. Совет, состоящий из консерваторов, антииммиграционных популистов, христианских демократов и партии, представляющей пенсионеров, проголосовал за прием только украинских беженцев.

Этот шаг проигнорировал предупреждения левоцентристского правительства и вызвал широкую критику.

Реакция правительства

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре осудил решение Драммена. Он подчеркнул, что такая дискриминация незаконна и что ко всем лицам, которые бегут, следует относиться одинаково.

Это решение привело к жалобам в Совет по дискриминации и беспокойству по поводу нарушения Конвенции ООН о расовой дискриминации.

Совет Драммена в свою очередь обосновал свое решение тем, что украинских беженцев будет легче интегрировать из-за имеющегося мультикультурного населения Драммена. Однако муниципальный прокурор заявил, что решение не является законным.

Напомним, ранее в этом месяце бывшему наемнику из ППК "Вагнера" Андрею Медведеву отказали в предоставлении убежища в Норвегии.

Мы также сообщали, почему украинцы выбирают Норвегию для убежища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.