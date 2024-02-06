Норвегия отказала бывшему "вагнеровцу" в предоставлении убежища

Бывшему наемнику из ЧВК "Вагнера" Андрею Медведеву в Норвегии отказали в предоставлении убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagbladet .

Спустя чуть больше года после того, как Андрей Медведев незаконно пересек норвежско-российскую границу в Финнмарке, Управление иммиграции отклонило его заявление о предоставлении убежища в Норвегии.

Об этом журналистам рассказал его адвокат Брюнюльф Риснес.

Наемник может остаться в Норвегии

Однако ему было разрешено временное проживание в Норвегии из-за угрозы безопасности, связанной с его отправкой обратно в Россию.

Его можно продлевать на постоянной основе, но он не дает права на дальнейший постоянный вид на жительство или гражданство и имеет некоторые другие ограничения.

Почему наемнику отказали в убежище

В Норвегии статус беженца предоставляется тем, кого определяют как беженца в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев, а также тем, кому грозит смертная казнь, пытки или другое наказание после возвращения на родину.

Однако есть некоторые исключения, в частности для людей, виновных в военных преступлениях или других серьезных преступлениях. Ранее Медведев заявлял, что был членом ЧВК "Вагнера" и что вместе с другими наемниками он несколько месяцев воевал на стороне России в войне против Украины.

В Норвегии его несколько раз допрашивала организация Kripos, которая несет национальную ответственность за расследование военных преступлений.

Отказ планируют обжаловать

Адвокат заявил, что если бы Медведев был солдатом российской армии, он мог бы получить убежище в Норвегии, хотя он участвовал в боевых действиях в Украине.

"Но поскольку группа "Вагнера" формально не входила в состав российских сил, норвежские власти считают, что он не должен иметь защиты как беженец", - сказал он.

Также адвокат сообщил, что планирует обжаловать отказ в предоставлении убежища бывшему наемнику.

История Андрея Медведева

Год назад стало известно, что из России скрылся бывший командир штурмового отряда "Вагнера" Андрей Медведев. Он прибыл в Норвегию и готов был дать показания против главы ЧВК Евгения Пригожина.

Позже полиция освободила из-под стражи бывшего командира частной военной компании "Вагнера" Андрея Медведева.

Через месяц бывший командир российской группы наемников "Вагнер" Андрей Медведев был арестован после того, как он устроил пьяный дебош у бара в Осло.