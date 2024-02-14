Одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати лише біженців з України: уряд проти

Одне з найбільших міст Норвегії Драммен попри попередження від уряду країни, вирішило приймати лише українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnn .

Місто Драммен у Норвегії викликало національне обірення, проголосувавши за прийом тільки українських біженців.

Сьогодні, 14 лютого, муніципальна рада Драммена, п'ятого за величиною міста Норвегії, ухвалила провокаційне рішення. Рада, що складається з консерваторів, антиімміграційних популістів, християнських демократів і партії, що представляє пенсіонерів, проголосувала за прийом тільки українських біженців.

Цей крок проігнорував попередження лівоцентристського уряду і викликав широку критику.

Реакція уряду

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре засудив рішення Драммена. Він наголосив, що така дискримінація незаконна і що до всіх осіб, які втікають, слід ставитися однаково.

Це рішення призвело до скарг до Ради з дискримінації та занепокоєння з приводу порушення Конвенції ООН про расову дискримінацію.

Рада Драммена соєю чергою обґрунтувала своє рішення тим, що українських біженців буде легше інтегрувати через наявне мультикультурне населення Драммена. Однак муніципальний прокурор заявив, що рішення не є законним.

Нагадаємо, раніше цього місяця колишньому найманцю з ПВК "Вагнера" Андрію Медведєву відмовили в наданні притулку в Норвегії.

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