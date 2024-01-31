Почему украинцы выбирают Норвегию для убежища: исследование

Во второй половине 2023 года поток украинских беженцев в Норвегию стремительно вырос. Страна приняла почти столько же людей, сколько другие северные страны вместе взятые.

Почему так много украинцев решили приехать в Норвегию, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lse.ac.uk.

Коллективной защитой в Норвегии пользуется более 70 тысяч беженцев из Украины, свидетельствуют данные Норвежского управления миграции. Такой приток людей вызывает беспокойство политиков, ведь муниципалитеты принимают максимально возможное количество людей. Дальнейший рост числа бежавших от войны может повлиять на ситуацию с жильем, сферой здравоохранения и образования.

О причинах, почему украинцы выбирают убежище в Норвегии, говорится в исследовании специалистов из Столичного университета Осло. В опросе в октябре-ноябре 2023 года приняли участие 1600 беженцев из Украины.

Респонденты оценили прием в Норвегии на 4,7 по 5-балльной шкале. Украинцы также чувствуют дружелюбие норвежского народа (4,6).

На вопрос, почему беженцы выбрали Норвегию для убежища, наиболее распространенным ответом была хорошая защита их прав в этой стране (44%). Треть опрошенных рассказали, что рассматривали разные страны (33%).

"Многие обращали внимание на положительные качества Норвегии и норвежского общества, включая верховенство права, демократию, высокий уровень жизни и низкий уровень коррупции. Также высоко оценили благоприятные условия для развития детей", – отмечает автор исследования Аадне Асланд.

Треть беженцев (32%) приехали, потому что у них были украинские родственники или знакомые в этой стране. По стечению обстоятельств приехали 11% респондентов, а еще 10% привезли волонтеры.

Большинство ценят вступительную программу, которая позволяет изучать норвежский язык, одновременно получая финансовую поддержку.

После окончания войны готовы вернуться в Украину 13% опрошенных в декабре 2023 года, тогда как в июне 2022 года утвердительный ответ давали 22%. Не определились с возвращением 54% опрошенных украинцев. Не вернутся после войны 33% респондентов, хотя в 2022 году таких ответов было 19%.