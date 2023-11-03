ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-сотрудник Госдепа США времен Трампа получил 5 лет тюрьмы за штурм Капитолия

Пятница 03 ноября 2023 19:18
UA EN RU
Экс-сотрудник Госдепа США времен Трампа получил 5 лет тюрьмы за штурм Капитолия Фото: экс-сотрудник Госдепа США времен Трампа получил 5 лет тюрьмы за штурм Капитолия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суд решил заключить в тюрьму на 5 лет бывшего сотрудника Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Он участвовал в штурме Капитолия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно решению суда, бывший чиновник Госдепа времен экс-президента Дональда Трампа Фредерико Кляйн получил 5 лет и 10 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в шести нападениях, нарушении общественного порядка и препятствовании проведению официального разбирательства.

В частности, Кляйн использовал украденный полицейский щит, чтобы открыть вход в здание Капитолия и оттеснить полицейских

Прокуроры заявили, что он "устроил непрерывную осаду полицейских", когда пытался войти в Капитолий с большой толпой участников беспорядков.

"Ваши действия 6 января были шокирующими и вопиющими", - сказал судья Кляйну перед вынесением приговора.

Штурм Капитолия

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там беспорядки, в результате которых погибли 5 человек. Это произошло во время того, как Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов.

В июле этого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения экс-президенту Дональду Трампу в деле о штурме Капитолия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Капитолий Суд Конгресс США
NEWS
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше