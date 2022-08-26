Україна екпортувала перший мільйон тонн зерна з початку війни, - Зеленський

Україні вдалося екпортувати перший мільйон тонн продовольства від початку повномасштабної війни з Росією. Це сталося через 26 днів від початки роботи "зернового коридору".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

"Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів - Чорноморська, Одеси і Южного - експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції", - сказав він.

Він зазначив, що постачання українського зерно на світовий продовольчий ринок дозволяє не допускати хаосу на ринку, знімає гостроту продовольчої кризи і не допускає катастрофічного дефіциту.

Президент додав, що Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

Він зазначив, що 44 судна з української агропродукцією вже направлені у 15 країн світу. Також Україна має ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження.

"Мета - вийти на обсяг 3 млн тонн по морю експорту щомісячно. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії, Європи", - сказав Зеленський.

Він додав, що експорт зерна не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для громадян нашої країни. За його словами, "зерновий коридор" - це сотні тисяч робочих місць, доходи для українських компаній і державного бюджету, а також кошти для посівної в наступному році.