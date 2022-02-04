Одна з країн Євросоюзу блокує вступ України в Кібернато, - Данілов
Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє про блокування вступу України в КіберНАТО. Це виходить від однієї з країн Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі програми "Право на владу".
"Є така інституція - КіберНАТО. Ми подали туди всі документи, пройшли всі верифікації. Там, як в НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось одна з важливих європейських країн нам відмовила в участі в цій організації", - заявив він.
Данилов зазначив, що блокування вступу відбувається незважаючи на те, "що у нас восьмий рік війна з РФ, у нас постійні кібератаки".
"Це країна Євросоюзу, наші сусіди. Вони нам відмовили", - додав глава РНБО.
Раніше ми писали, що Данілов розповів, як діятиме влада у разі вторгнення Росії.