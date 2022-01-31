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"Є чітка процедура". Данілов розповів, як діятиме влада у разі вторгнення Росії

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Понеділок 31 січня 2022 23:30
"Є чітка процедура". Данілов розповів, як діятиме влада у разі вторгнення Росії Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів, як діятиме влада у разі вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що на такий випадок є чітко прописана процедура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ток-шоу "Свобода слова".

"Є чітко прописана процедура на такий випадок. У разі агресії збирається РНБО, відразу президенту пропонується підписати такий указ (мається на увазі введення "особливого періоду" - ред.), який Верховна рада протягом 48 годин повинна затвердити, відразу військові починають діяти так, як вважають за необхідне", - заявив він.

Данілов додав, що РНБО "минулого року прийняла план оборони України, там прописано, хто чим повинен займатися".

Раніше ми писали, що в РНБО назвали точну кількість російських військ на кордоні з Україною.

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РНБО Олексій Данілов
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