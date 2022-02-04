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Одна из стран Евросоюза блокирует вступление Украины в КиберНАТО, - Данилов

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 00:45
Одна из стран Евросоюза блокирует вступление Украины в КиберНАТО, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет о блокировании вступления Украины в КиберНАТО. Это исходит от одной из стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире программы "Право на владу".

"Есть такая организация - КиберНАТО. Мы подали туда все документы, прошли все верификации. Там, как в НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из важных европейских стран нам отказала в участии в этой организации", - заявил он.

Данилов отметил, что блокирование вступления происходит несмотря на то, "что у нас восьмой год война с РФ, у нас постоянные кибератаки".

"Это страна Евросоюза, наши соседи. Они нам отказали", - добавил глава СНБО.

Ранее мы писали, что Данилов рассказал, как будут действовать власти в случае вторжения России.

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СНБО Алексей Данилов
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