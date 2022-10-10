Одна из ракет россиян взорвалась возле посольства Румынии, - глава МИД
Во время ракетного удара по Киеву в понедельник, 10 октября, одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Румынии Богдана Ауреску в Twitter.
"Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей. Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар - всего в 850 метрах от его штаба", - написал министр.
Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Украине.
Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.
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