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Одна из ракет россиян взорвалась возле посольства Румынии, - глава МИД

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Понедельник 10 октября 2022 14:48
Одна из ракет россиян взорвалась возле посольства Румынии, - глава МИД Фото: одна из ракет россиян взорвалась возле посольства Румынии (flickr by mares_ionut)
Автор: Иван Носальский

Во время ракетного удара по Киеву в понедельник, 10 октября, одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Румынии Богдана Ауреску в Twitter.

"Я решительно осуждаю ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей. Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар - всего в 850 метрах от его штаба", - написал министр.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Украине.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Румыния Война России против Украины ракетный удар
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