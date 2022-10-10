Одна з ракет росіян вибухнула біля посольства Румунії, - глава МЗС

Під час ракетного удару по Києву в понеділок, 10 жовтня, одна з ракет вибухнула біля посольства Румунії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Румунії Богдана Ауреску у Twitter.

"Я рішуче засуджую ракетні удари РФ по цивільних об'єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до загибелі людей. Радий, що персонал посольства Румунії в безпеці, незважаючи на те, що один удар - всього в 850 метрах від його штабу", - написав міністр.