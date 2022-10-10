Одна з ракет росіян вибухнула біля посольства Румунії, - глава МЗС
Під час ракетного удару по Києву в понеділок, 10 жовтня, одна з ракет вибухнула біля посольства Румунії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Румунії Богдана Ауреску у Twitter.
"Я рішуче засуджую ракетні удари РФ по цивільних об'єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до загибелі людей. Радий, що персонал посольства Румунії в безпеці, незважаючи на те, що один удар - всього в 850 метрах від його штабу", - написав міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти завдали масового ракетного удару по Україні.
Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.