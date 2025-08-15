Одно из мирных соглашений Трампа трещит по швам: СМИ узнали о первых признаках срыва

Перемирие, которое Дональд Трамп помог заключить между Таиландом и Камбоджей, оказалось под угрозой срыва. Местные жители обвиняют тайских военных в выселении крестьян и установлении колючей проволоки, несмотря на договоренности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Камбоджийские крестьяне, показывая дома, огороженные катушками новой колючей проволоки, жаловались, что тайские солдаты выселили их из домов вблизи линии фронта, несмотря на прекращение огня, согласованное соседями под давлением президента США Дональда Трампа.
Жители камбоджийских сел говорят, что тайские солдаты 12 и 13 августа выгнали десятки жителей из их домов в двух местах, а затем установили баррикады из шин и колючей проволоки, несмотря на прекращение огня.
Один тайский чиновник назвал эти обвинения "фейковой новостью". В то же время Таиланд утверждает, что его солдаты получили ранения от недавно установленных мин.
Обвинения обеих стран Юго-Восточной Азии создают напряжение для соблюдения режима прекращения огня, в рамках которого Камбоджа, армия которой значительно уступает в вооружении гораздо большим и лучше оснащенным силам Таиланда, стала одной из последних стран, выдвинувших Трампа на Нобелевскую премию мира.
"Мы хотим показать международному сообществу, как правительство Таиланда нарушило соглашение о прекращении огня, установив колючую проволоку и оттеснив людей от границы", - заявил губернатор провинции Бантеймеанчей Ум Ритрей.
В то же время он подчеркнул, что они никогда не устанавливали новых мин и не нарушали соглашение о прекращении огня.
"Мы хотим сохранить спокойствие в этом районе", - добавил он в коммуне Прей Чан.
Напомним, что столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжалось пять дней в конце июля после месяцев роста напряженности из-за пограничного конфликта, датируемого колониальной эпохой в отдаленном регионе рисовых плантаций и древних храмов кхмерско-индуистской эпохи.
Стычки прекратились после того, как Трамп позвонил обеим сторонам и применил тарифы, чтобы заставить их прекратить конфликт.
Заметим, что уже 7 августа при содействии Трампа Таиланд и Камбоджа договорились об урегулировании напряженности на границе после переговоров, которые состоялись в столице Малайзии, Куала-Лумпуре.
Сторонами было подписано соглашение из 13 пунктов.
Стоит заметить и то, что Белый дом на днях выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".
В начале августа Камбоджа стала одной из стран, которая также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.