Камбоджийские крестьяне, показывая дома, огороженные катушками новой колючей проволоки, жаловались, что тайские солдаты выселили их из домов вблизи линии фронта, несмотря на прекращение огня, согласованное соседями под давлением президента США Дональда Трампа.

Жители камбоджийских сел говорят, что тайские солдаты 12 и 13 августа выгнали десятки жителей из их домов в двух местах, а затем установили баррикады из шин и колючей проволоки, несмотря на прекращение огня.

Один тайский чиновник назвал эти обвинения "фейковой новостью". В то же время Таиланд утверждает, что его солдаты получили ранения от недавно установленных мин.

Обвинения обеих стран Юго-Восточной Азии создают напряжение для соблюдения режима прекращения огня, в рамках которого Камбоджа, армия которой значительно уступает в вооружении гораздо большим и лучше оснащенным силам Таиланда, стала одной из последних стран, выдвинувших Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Мы хотим показать международному сообществу, как правительство Таиланда нарушило соглашение о прекращении огня, установив колючую проволоку и оттеснив людей от границы", - заявил губернатор провинции Бантеймеанчей Ум Ритрей.

В то же время он подчеркнул, что они никогда не устанавливали новых мин и не нарушали соглашение о прекращении огня.

"Мы хотим сохранить спокойствие в этом районе", - добавил он в коммуне Прей Чан.