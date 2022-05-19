Одна з найбільших компаній Угорщини має намір відмовитися від нафти з РФ, - FT

Повідомляється, що керівництво компанії MOL віддало наказ своїм інженерам створити план, який передбачає, що підприємство більше не буде отримувати російську нафту.

При цьому сам процес модернізації нафтопереробних заводів ще не почався. В той же час директор з виробництва Золт Хафф заявив, що в компанії готуються до "найгіршого сценарію".

За інформацією The Financial Times, енергетична група MOL витратила мільярди доларів протягом десятиліть на інфраструктуру для перероблювання важчої та водночас дешевшої російської нафти типу Ural.