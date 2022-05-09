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ЄС хоче пом'якшити нафтові санкції проти Росії в шостому пакеті, - Bloomberg

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Брюссель, Понеділок 09 травня 2022 17:28
ЄС хоче пом'якшити нафтові санкції проти Росії в шостому пакеті, - Bloomberg Фото: ЄС все-таки не буде забороняти морські поставки російської нафти (flickr com libereurope)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз має намір пом'якшити нафтові санкції проти Росії в шостому пакеті. Зокрема, відмовитися від плану повністю заборонити морські поставки на танкерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Євросоюз відмовиться від ідеї заборони на постачання російської нафти третім країнам танкерами, які належать країнам ЄС. При цьому заборона на страхування таких судів все ще залишається на столі і є серйозною перешкодою для експорту.

Як зазначає Bloomberg, на виключення заборони поставок до третіх країн наполягає Греція, економіка якої сильно залежить від судноплавства. Цей захід ще сильніше вдарила б по експорту російської нафти з урахуванням того, що Греції належить більше чверті світових нафтових танкерів по місткості.

Однак навіть у нинішньому вигляді санкції ускладнять життя Росії, оскільки заборона на страхування буде поширюватися на переважну більшість світового флоту нафтових танкерів, які перевозять російську нафту. Заборона зробить практично неможливим виплати страхового покриття, наприклад, у разі розливу нафти.

Видання підкреслює, що Європейський союз все ще обговорює шостий пакет санкцій, намагаючись подолати заперечення Угорщини проти ембарго на російську нафту.

Що не так з шостим пакетом?

Серед країн Європейського союзу немає єдності по ембарго щодо російської нафти, на якому наполягає Україна. Зокрема, тому що є країни-учасниці, які критично залежать від російських поставок.

Серед таких - Угорщина, Чехія, Словаччина та Болгарія, при цьому Будапешт виступає найбільш радикально проти і не готовий розглядати навіть можливість відстрочки ембарго, яку пропонують іншим залежним від російської нафти країнам.

Нагадаємо, сьогодні представник МЗС Німеччини заявив, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії близький до узгодження.

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