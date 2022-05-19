Одна из крупнейших компаний Венгрии намерена отказаться от нефти из РФ, - FT

Сообщается, что руководство компании MOL отдало приказ своим инженерам создать план, предполагающий, что предприятие больше не будет получать российскую нефть.

При этом сам процесс модернизации нефтеперерабатывающих заводов еще не начался. В то же время директор по производству Золт Хафф заявил, что в компании готовятся к "худшему сценарию".

По информации The Financial Times, энергетическая группа MOL потратила миллиарды долларов в течение десятилетий на инфраструктуру для переработки более тяжелой и в то же время более дешевой российской нефти типа Ural.