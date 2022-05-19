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Одна з найбільших компаній Угорщини має намір відмовитися від нафти з РФ, - FT

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Четвер 19 травня 2022 19:55
Одна з найбільших компаній Угорщини має намір відмовитися від нафти з РФ, - FT Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорська енергетична група MOL планує розпочати процес модернізації трьох своїх нафтопереробних заводів, яка дозволить їм переробляти нафту неросійського походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Повідомляється, що керівництво компанії MOL віддало наказ своїм інженерам створити план, який передбачає, що підприємство більше не буде отримувати російську нафту.

При цьому сам процес модернізації нафтопереробних заводів ще не почався. В той же час директор з виробництва Золт Хафф заявив, що в компанії готуються до "найгіршого сценарію".

За інформацією The Financial Times, енергетична група MOL витратила мільярди доларів протягом десятиліть на інфраструктуру для перероблювання важчої та водночас дешевшої російської нафти типу Ural.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина продовжила блокування запровадження нових санкцій проти РФ через небажання відмовлятися від російської нафти.

Також ми писали, що Європейський союз має намір пом'якшити нафтові санкції проти Росії в шостому пакеті. Зокрема, відмовитися від плану повністю заборонити морські поставки на танкерах.

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Російська Федерація Угорщина Нафта
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