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Одна из крупнейших компаний Венгрии намерена отказаться от нефти из РФ, - FT

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Четверг 19 мая 2022 19:55
Одна из крупнейших компаний Венгрии намерена отказаться от нефти из РФ, - FT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгерская энергетическая группа MOL планирует приступить к процессу модернизации трех своих нефтеперерабатывающих заводов, которая позволит им перерабатывать нефть нероссийского происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Сообщается, что руководство компании MOL отдало приказ своим инженерам создать план, предполагающий, что предприятие больше не будет получать российскую нефть.

При этом сам процесс модернизации нефтеперерабатывающих заводов еще не начался. В то же время директор по производству Золт Хафф заявил, что в компании готовятся к "худшему сценарию".

По информации The Financial Times, энергетическая группа MOL потратила миллиарды долларов в течение десятилетий на инфраструктуру для переработки более тяжелой и в то же время более дешевой российской нефти типа Ural.

Ранее мы сообщали, что Венгрия продолжила блокирование введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от российской нефти.

Также мы писали, что Европейский союз намерен смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете. В частности, отказаться от плана полностью запретить морские поставки на танкерах.

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